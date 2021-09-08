【時報記者郭鴻慧台北報導】吉家網發佈2021Q2房市季報，六都房市表現非常亮眼，台中、台南、桃園漲幅分居前三名，三大都會帶動北中南房市全面回升。吉家網董事長李同榮說，下半年疫情舒緩後，預期買盤會更積極介入巿場，9月房市將會爆量，持續到年底配合經濟成長，與強勁的剛性需求支撐，在房市處於上升趨勢的主升段上，疫後交易量肯定會有報復性反彈，而房價應隨著經濟成長力道溫和上揚。

李同榮說，打炒房政策若持續執著在重稅政策，將會逼得市場在通貨與成本上漲的助燃下，轉嫁呈現漲時助漲的預期結果，而政府誤以為上波房市在2014年高檔反轉是房地合一1.0的效應，期待以房地合一2.0政策壓制房價，勢必也將功敗垂成，房地合一2.0忽視房市在處於主升趨勢軌道上，未達反轉高點，蛋白區補漲未達滿足點，加上建築相關通貨膨脹加速，自住與換屋買盤積極，當然2.0重稅對成屋市場一點效應也沒有。

李同榮大膽預測，若COVID-19疫情能紓緩的情況下，九月房市將會爆量，持續到年底配合經濟增長，與強勁的剛性需求支撐，在房價處於上升趨勢的主升段上，疫後交易量肯定會有報復性反彈，而房價應隨著經濟成長力道溫和上揚。雖然政策有效抑制投機，不過市場的剛性買盤穩定，帶動房市出現一波價量齊揚的走勢，而上半年的移轉棟數尚未反映疫情帶來的衝擊，預料第3季的移轉棟數就會完全反映疫情下的市況，第四季還有爆量的可能，全年交易量有機會上看34~35萬棟。

今年上半年六都房市表現持續延續去年的漲勢焦點，清一色表現突出的三大區塊就是「蛋白區」、「新興工業區」、「低基期房價區」，第二季六都行政區漲幅前十排行榜全都聚焦在這三大區塊，李同榮說，未來房市發展的頂點，就看這三大區塊的漲幅何時達到滿足點，換句話說，這三大區塊房價漲不上去時，也就是這波房市榮景的終結點。

(時報資訊)