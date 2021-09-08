新台幣強勁升值走勢暫告一段落，7日終止連7升，今(8日)開盤升值2.3分後，隨著台股下殺轉貶，早盤貶破27.7元關卡，來到27.706元兌1美元，中午暫收在27.704元兌1美元，貶值3.1分，成交金額6.14億美元。

歐洲央行(ECB)會議即將登場，市場聚焦ECB是否將縮減購債，以及縮減規模。

美元回神，新台幣兌美元匯率7日終止連續7個交易日的升值走勢，今開盤雖以27.65元、升值2.3分開出，但因台股受疫情影響下殺，新台幣由升轉貶，盤中低點來到27.706元，貶值3.3分，後續觀察外資動作，是否仍持續匯入。

疫情延燒，盤中再傳確診人數大增，引發台股恐慌，大盤指數盤中一度下殺至17230點，大跌198點，失守17300點整數關卡，好不容易守住的季線也再度失守。

華爾街擔憂影響經濟復甦腳步，高盛等投資銀行下調美國GDP經濟成長預期，恐慌指數VIX大漲逾10%，道瓊指數下跌269.09點，跌幅0.76%，收35100點；標普500指數下跌15.4點，跌幅0.34%，收在4520.03點；費城半導體指數下跌11.16點，跌幅0.33%，以3419.73點作收；僅那斯達克指數上漲10.81點，漲幅0.07%，收在15374.33點。

(時報資訊)