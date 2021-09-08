台灣從高齡化社會到三年前正式進入高齡社會，行政院國家發展委員會甚至推估即將於2025年邁入超高齡社會，因應此一攸關全民生活品質的社會發展趨勢，遠東商銀推出「樂齡安養信託」，以公益的關懷角度，結合信託的工具性，希望導引國人從建立信託觀念進而主導幸福未來。

目前國人所熟知的安養信託多屬於高齡信託、遺囑信託等，大多數人認為信託是屆臨退休才需要思考的事宜，遠東商銀總經理周添財強調，遠東商銀樂齡安養信託滿足的是多元化客戶的需求，包括獨居者、頂客族、子女於外地工作生活者、有身心障礙家人或基於預防詐騙等各種客群。

周添財表示，每個人所嚮往的幸福生活不盡相同，然而都能利用信託的客製性，打造隨心所欲的人生，在銀行擔任受託人的架構下，打理好生活中的各項收付，也有客戶依照預先的設定，每年為自己送上祝壽金或贈送子孫年節禮金等，希望藉由樂齡安養信託，「讓大眾明白信託的實用功能，可依其意願妥當安排穩定的財務配置及執行計畫，確保資產的安全性，享受樂活人生」，呼籲國人提早加強認識信託的重要性，並啟動相關規劃。

信託2.0政策是金管會主委黃天牧於去年所提出，認為信託是最溫暖的金融服務，可照顧不同社會階層的人，並引用前哈佛大學教授奧斯丁史考特（Austin W. Scott）的話：「信託的應用範圍可與人類的想像力相媲美」，強調信託的應用與需求充分結合的特性，希望藉由信託讓全民於生活的各個層面都能擁有安全感，以達金融普惠及包容的良善目的。

黃天牧更於今年信託公會20周年慶時，以荀子勸學篇「不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海」，鼓勵金融業以最佳永續動能推廣安養信託業務。

為落實信託2.0政策，遠東商銀指出，該行信託業務團隊與財富管理諮詢團隊，並肩拓展服務範圍，強化信託產品彈性，同時與遠東集團旗下亞東醫院、遠傳電信、遠東飯店、元智大學等關係企業合作，提供客戶從健康檢查、電信服務、餐飲服務、生活輔具及樂齡學苑等，將安養信託的金融服務延伸到客戶各項生活所需，以客戶為中心打造周全且暖心的信託專案。

遠東商銀說明，該行2004年增設信託產品開發及信託推廣小組，啟動全方位信託業務發展，陸續開辦各式新種信託業務，提供個人及法人客戶完整的金融規劃藍圖，為少數先行開辦員工持股信託的銀行。這次推出樂齡安養信託，特別制訂標準化契約，利於客戶至各分行諮詢及申辦，申辦時只要備齊資料，當下信託契約即可成立。並提供這項服務給員工及其直系親屬，號召全行一起實踐信託2.0。

(時報資訊)