近期大陸經濟成長趨緩，並不影響台灣工具機上半年新接訂單從下半年開始出貨，加上德國、義大利及荷蘭等國陸續解封後，恢復採購設備，推升台灣工具機8月出口值攀升至2.60億美元，創單月新高；前八月出口值達17.6億美元。

依據台灣機械工業公會彙總統計，8月工具機出口值約2.60億美元，年增幅達62％，創單月新高，前八月出口值17.6億美元，年成長22.2％。

業者分析，主因是8月新冠肺炎病毒疫情全球減緩，全球主要國家投資逐漸增加，尤其是台灣工具機銷往荷蘭、義大利、英國、墨西哥、韓國、德國等主要市場都成長，成就台灣工具機8月出口值比去年同期顯著增長。值得注意是，前八月工具機出口值17.6億美元，每月平均出口值回升至2.20億美元，顯示台灣工具機出口已擺脫去年受中美貿易戰及疫情雙重衝擊。

儘管近期大陸經濟成長趨緩，但工具機從下單到出貨至少2～3個月，有些機台交期3～4個月，大型機台交期都是半年至一年。這也是台灣工具機8月銷往大陸仍年成長六成，前八月年成長28％的主因。

機械公會統計，台灣工具機前八月出口至中國大陸仍居首位，年成長28％，輸美年增3.7％，土耳其年成長39％，俄羅斯年增幅23％，泰國年增幅37％，馬來西亞年成長33％，銷墨西哥年成長達103％，輸往巴西年成長52％，澳洲年成長79％，義大利年成長73％，越南年成長22％，印度年成長43％，銷往荷蘭年成長 21％，輸往英國年成長51％，德國年成長8％，韓國年成長6％，銷往日本年成長2.4％。不過銷往印尼年減27％，外銷香港減幅達48％。

(時報資訊)