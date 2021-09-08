傳奇網路（4994）8月營收達2.55億元，年減13.9％、同時也較前月略減一成。8月營業利益為7,346萬元、稅前利益6,044萬元，寫下今年單月獲利最高紀錄。8月稅前每股盈餘為0.54元。

今年累計至8月止，營收為19億7,421萬元、營業利益2.65億元，稅前利益1.35億元，稅前每股盈餘為1.22元。

傳奇網路表示，與趣炫網絡合作研發之日系幻想MMO手遊新作《戰鬥吧龍魂》於6月發行繁體中文版，目前穩定營運中。營運團隊將持續強化玩家遊玩體驗及互動，並積極推出各項遊戲更新及活動。研發團隊亦將持續多方接收使用者意見回饋以優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求。

展望未來，《戰鬥吧龍魂》日版已於9/7正式上線，並榮獲雙平台預約推薦，成功突破50萬人次，預期也能於日本市場取得好成績。

傳奇網路表示，目前尚有多款遊戲同步研發中，未來將陸續釋出近期各款自研遊戲上市規劃，也持續採取多元化經營策略，並秉持一貫穩定紮實的長期營運方針，致力於提升產業技術層面與公司獲利效益。而《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》國際版也規劃六種語系於下半年在全球同步發行(英/德/法/韓/泰/中)。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意