要賣掉、或進行抵押貸款一筆數十億的不動產之前，老闆竟然看不懂「估價報告」？！中華民國不動產估價師公會全國聯合會正催生「不動產估價報告書協助審閱辦法」，公會將幫忙協助審閱估價報告，以免作出定價的誤判，造成低買高賣、甚至「超貸」等錯誤決策。

不動產或地上權的買賣、抵押貸款，都更案的權利變換、公司資產公允價值和容積移轉代金 等，在在都需要專業的不動產估價師事務所，經由專業評估而出具估價報告；不過，多年來實務上還是會出現超貸案、掏空案、或高買低賣損害股東權益的憾事。

其中有部分的原因，都來自於老闆、或主管等決策者，看不懂、或誤解估價報告。

中華民國不動產估價師公會全國聯合會理事長郭國任今（8）日表示，為了讓決策者運用估價報告更週延、專業、透明，公會已結合相關協審經驗，訂定「不動產估價報告書協助審閱辦法」，今年8月31日，甫經由理監事會議通過，希望能透過建立專業具公信力的協審平台，邀集資深估價師、及外部專家學者成立審查小組，提買賣決策前停看聽，價格決定更具妥善性公會協審，專業把關，讓價格訂定程序更具客觀合理性。

郭國任表示，全世界先進國家，早已實施估價報告的協助審閱機制，以加強把關；但在台灣，只有政府公部門有完整嚴謹的審閱機制，至於民間、尤其是非上市櫃公司或公開發行的公司，則尚未有此機制。

目前是上市櫃公司購置或處分不動產，金額3億元以上，必須委託1家估價師出具估價報告，金額10億元以上、甚至上百億以上，委託2家估價師。

至於政府公部門，則相當嚴謹。

郭國任表示，現階段政府公部門使用的不動產估價報告書，程序上除經不動產估價師簽證出具報告書外，多以複數委託不動產估價師辦理同一案件評估，來檢視估值外，並另委請具估價專業背景與理解估價目的的委員，進行審查，以確保估價報告書之品質與周全性。

郭國任表示，目前政府公部門使用的估價報告，一般小型資產委託1家估價師出具報告，金額5億元以上、則必須委託2家，如果地上權、都更權利變換等較複雜的不動產估價，則會委託3家以上出具報告。由於公部門多具備相關估價經驗與背景，對於價格，更能為妥善之決策與運用。

全聯會指出，另公部門係因應其估價目的或審議需求，而設置專責組織進行審議，例如都市更新涉及權利變換估價部分，公部門設有權利變換小組，及都市更新及爭議處理審議委員會；土地徵收補償，設有地價及標準地價評議委員會等；國(公)有不動產相關的估價案件，設有估價小組協助審查估價報告書價格合理性；容積移轉繳納代金之估價案件，設有容積移轉代金審議會與小組協助審查代金評估過程的合理性等。

至於民間一般委託人，郭國任指出，基於估價報告書評估價值的基礎，所進行訂定價格的決策，可能影響公司的市值、財產的權益分配，甚至必須負起法律或對股東的責任，因此，估價報告書的客觀性與合理性，益顯重要。

由於價格形成過程、估價條件及分析調整參數等細節，對於一般非專業估價人員，較不易解讀，加上決策者多不具專業背景，讓決策者在背負訂定價格合理性上深感壓力。

加上不動產相關資訊漸趨透明情況下，許多「市場資訊」、「報導資訊」在未經正確解讀及消化時，極易受到誤導或誤用。

此外，由於不動產估價涉及領域廣泛，舉凡不動產法規、財務、建築等專業知識，以及不動產估價技術規則及其他相關領域法律及行政命令等規範，對非不動產專業人士而言，並非易於閱讀理解，也沒有機制可以協助報告使用人正確的判讀估價報告書，或是確保報告書評估過程與估價條件與實際使用目的相同，也容易造成決策者誤解估價報告書資訊，導致決策偏誤或利益受損。

郭國任指出，因此檢視目前民間委託不動產估價師評估不動產價值，現行機制上相較公部門委託估價，還欠缺不動產估價報告書相關審查機制；至於公部門相關審議機制的建立，不動產估價師公會占有極重要角色，除舉薦推薦的資深估價師擔任委員進行協助審議外，也協助建立審議機制、審閱不動產估價報告書合理性等，使估價結果能夠更為公正客觀。

因此不動產估價師公會全聯會結合相關協審經驗，訂定「不動產估價報告書協助審閱辦法」，今年8月31日，甫經由理監事會議通過，期能透過建立專業具公信力的協審平台，邀集資深估價師、及外部專家學者成立審查小組，提供報告書解讀及審閱相關意見後，簽證估價師也可就委員意見審視回覆，藉由公會協助審閱的過程，達成專業解讀與建議及第三方監督的目標，使估價報告書有良好把關，提高估價報告書品質，也能落實保障報告書使用者的權益，完備自委託估價、價格評估、專業審閱、價格運用之程序。

(時報資訊)