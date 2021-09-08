上證綜指8日午盤收漲0.07％，報3,679.18點。其中，中國核電對指數上漲貢獻最大，上漲10.0％。
新浪財經報導，8日A股三大指數開盤漲跌不一，開盤後衝高回落，滬指表現相對強勢，深成指、創指翻綠後低位震盪。
類股方面，元宇宙概念帶領遊戲類股領漲滬深兩市，蘋果概念股走強，券商股異動拉升，東方財富股價創下歷史新高。總體而言，市場風格繼續切換，鋼鐵等前期熱點類股回跌，資金聚焦中小型股，個股漲多跌少。
從盤面上來看，雲遊戲、煤炭、造紙類股漲幅居前，工業母機、HIT電池、MCU晶片類股跌幅居前。
(時報資訊)
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