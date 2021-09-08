上證綜指8日午盤收漲0.07％，報3,679.18點。其中，中國核電對指數上漲貢獻最大，上漲10.0％。

新浪財經報導，8日A股三大指數開盤漲跌不一，開盤後衝高回落，滬指表現相對強勢，深成指、創指翻綠後低位震盪。

類股方面，元宇宙概念帶領遊戲類股領漲滬深兩市，蘋果概念股走強，券商股異動拉升，東方財富股價創下歷史新高。總體而言，市場風格繼續切換，鋼鐵等前期熱點類股回跌，資金聚焦中小型股，個股漲多跌少。

從盤面上來看，雲遊戲、煤炭、造紙類股漲幅居前，工業母機、HIT電池、MCU晶片類股跌幅居前。

(時報資訊)

#A股 #滬指 #深成指 #創指 #遊戲股

主要市場指數

紐約道瓊
35100.00 -269.09(0.76%)
05:06
S&P500
4520.03 -15.40(0.34%)
05:06
Nasdaq
15374.33 +10.81(0.07%)
05:16
費半指數
3419.73 -11.16(0.33%)
05:15
日經225
30064.28 +148.14(0.50%)
13:06
南韓KOSPI
3162.84 -24.58(0.77%)
13:06
香港恆生
26230.98 -122.65(0.47%)
13:11
上證指數
3669.97 -6.62(0.18%)
13:11
深圳成指
14651.60 -51.29(0.35%)
13:11
英國FTSE
7149.37 -37.81(0.53%)
09/07
法國CAC
6726.07 -17.43(0.26%)
00:05
德國DAX
15843.09 -89.03(0.56%)
09/07

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