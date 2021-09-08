【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因市場寄望景氣將會好轉，因而買進相關聯性低價股。另外，軟銀也與德國電信達成股權交換共識，股價也因此走揚。早盤結束時，日經指數收30,161.85點，漲245.71點或0.82%，重回3萬點大關。東證收2,076.99點，漲13.61點或0.66%

IwaiCosmo證券認為，很少注意日股表現的外資，現在也發現日股實在是便宜。之前跌跌不休的日股，直到最近才顯示出其價值。同時，日經指數本益比才13倍，真是便宜又大碗。

日本國內政治方面，3日首相菅義偉雖表態不再參選自民黨黨揆，但市場反而視為政治疑慮已消弭，日股因此大幅反彈。自民黨將於29日舉行黨魁選舉，勝出者可篤定幾乎是日本下任首相。

目前市場是對日本景氣復甦，以及日企財報預測感到樂觀。

大型股中，在與德國電信達成70億美元股權交換協議後，軟銀領漲日經指數，飆升7.88%。

晶片相關類股走高，愛德萬測試與東京威力科創分別漲2.44%與1.34%。

豐田汽車小漲0.05%，7日豐田曾宣布在2030年前還要再花超過135億美元，研發固態電池與相關供應鏈系統。

日經指數中，軟銀表現最佳，其次是樂天上漲4.08%，湯淺電池也漲3.53%。至於表現最差的，日本通運跌1.72%，其次是日清製粉跌1.69%，鋼鐵業者JFE控股也跌1.67%。

(時報資訊)