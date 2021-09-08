全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密，前八月銷售台數及合併營收雙雙創同期新高。今年初訂定壓縮機銷售1,950萬台以上，挑戰2,000萬台營運目標可望達陣，飆史上新高。

瑞智原本預期8月銷售120萬台以上，有機會挑戰140萬台，實際銷售壓縮機135.49萬台，優於原先預期，月減23.01％，年減少8.74％，8月合併營收15.41億元，月減22.84％，年增7.0％。前八月銷售台數高達1,421.54萬台，年增13.81％；前八月合併營收攀升至156.46億元，年成長23.45％，雙雙改寫同期新高。

瑞智指出，瑞智8月壓縮機銷售135.49萬台，較去年同期減少8.74％，合併營收卻比去年同期增加7.0％，主因是去年8月因大陸疫情趨緩，大陸空調業者延後至下半年釋出訂單，加上大陸從去年7月1日實施空調新國家標準能效，大陸空調業者出清庫存，造就去年第三季銷售呈現淡季不淡的榮景，去年墊高比較基期所致，才使得今年8月銷售台數突破135萬台，對比去年同期銷量，呈現衰退的局面。

瑞智指出，大陸空調業者去年下半年忙出清庫存，市場競爭激烈，連帶瑞智空調壓縮機價格也被要求降價。瑞智因應原物料上漲，上半年調漲售價，造就8月營收創同期新高。

(時報資訊)

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