【時報記者沈培華台北報導】擔憂Delta新變種病毒株擴散快速，恐將侵蝕美國景氣復甦，美股周二大都收低，那斯達克再創新高。台積電ADR漲0.59%，但市場擔憂國內疫情升溫，台積電(2330)今早股價震盪下跌，台股欠缺上攻主流，今日開低走低，9:20指數一度翻紅，隨後溜滑梯式下滑，11點後跌勢再起，盤中大跌逾百點至17230.99點，盤中5日線、季線、17400得而復失，並失守17300點。

由於投資人憂慮Delta變種病毒使經濟復甦放緩，高盛與摩根士丹利相繼下修美國GDP預估，VIX指數大漲逾10%，美股四大指數僅Nasdaq收高，道瓊工業指數下挫269.09點或0.76%，收35100點。標普指數下跌15.40點或0.34%，以4520.03點作收。那斯達克指數小漲10.81點或0.07%，收在15374.33點。費城半導體指數跌11.16點或0.33%，收3419.73點。

台積電ADR周二漲0.59%、聯電ADR跌2.0%、日月光ADR跌2.86%。台積電今日早盤股價震盪，開低翻紅後再下壓，台股也隨著台積電一度翻紅再下壓。台積電漲價利多持續，但外資周二轉為小幅賣超734張。聯電(2303)近兩天也在外資持續賣超，股價從周一的高點72元回落至盤中跌2元為66.1元。

台股本周以來逐日下跌，連三天共跌逾300點。

台股今(8)日開低走低，主要是隨台積電、聯電股價下跌，加上Delta變種病毒可能導致國內疫情升溫，引發市場擔憂情緒，加權指數早盤一度跌逾百點，持續在5日線之下，也尚未站回季線關卡。

市場擔憂後續若疫情擴大，將取消餐廳內用甚至升級到三級防疫，今日電金傳產的權值股均無力，僅防疫概念股續強，康那香(9919)等再攻高。航運方面，萬海(2615)續強，但長榮(2603)、陽明(2609)翻黑。

回顧周二，台股昨(7)日開高走低，早盤隨台積電、聯電賣壓而翻黑，電子股表現疲弱，加上國內疫情升溫的疑慮，航運股昨日強勢撐盤，防疫概念股重獲資金進駐，終場收在17428.87點，下跌66.43點或0.38%，失守5日線，成交值3343.89億元。三大法人動向方面，三大法人總計買超24.34億元；其中，外資買超61.5億元，投信賣超15.59億元，自營商賣超21.57億元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意