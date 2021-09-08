疫情期間線上賞屋正夯，永慶房產集團即根據內部網站的社區點閱數據分別篩選出雙北市點閱量最高的5個捷運站與實價登錄資料。數據顯示台北市中山區及大同區交界處的4個捷運站點最受關注；新北市則是以新埔民生站及景安站周遭點閱量最高。

盤點台北市熱門點閱的捷運站，前4名的雙連站、中山國小站、中山站及民權西路站皆位中山區及大同區交界處，屬於同一生活圈，其中，中山國小站近一年交易量更達425件，是交易最熱絡的捷運站。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山區、大同區一帶因區位條件佳、生活機能成熟而受到許多消費者的青睞，不僅有傳統的晴光市場、雙連市場，還有家樂福量販店及多家全聯超市，金融機構、百貨商場、生活日用品以及各式餐飲店家一應俱全，熱門的點閱社區包括「基泰之星」、「中山文華」、「四季芳庭」及「富御」等。

雙北市點閱次數前五名捷運站

觀察新北市的排名，最熱門的捷運站為新埔民生站，相鄰的新埔站排行第3；排行第2的景安站與第4名的永安市場也是相鄰站點，交易量分別達433、354件，熱度相當高。陳金萍表示，新埔民生站及新埔站周遭商圈及能成熟，尤其是文化路兩側更是熱鬧，一旁就有三猿購物商場，此外，致理科技大學周遭有許多商家，也是周遭住民相當依賴的商圈；交通上，擁板南線以及環狀線的雙捷運優勢，距離板橋站也僅一站之隔，可搭高鐵及台鐵。熱門的點閱社區包含「新巨蛋」、「巨蛋」及「健華新城」等。

觀察房價表現，排行第2名及第4名的景安站及永安市場站平均單價都落在4字頭，陳金萍說明，生活圈從套房、2房的小宅到3、4房的格局都有，熱門的社區包含「新歐洲」、「協和紀-樂活館」及「翔之譽」等。陳金萍補充，觀察上榜名單，交通與生活機能是民眾購屋關注重點，關注度最高的3個生活圈都具備了雙捷運線的優勢。此外，上榜的十個捷運站皆擁有相當發達的區域機能，有購屋需求的民眾可以將此做為參考，並根據自身的需求調整，更有機會找到心中合意的好宅。

屋比房屋總經理葉國華表示，台北居大不易，目前中古屋每坪均價高達65萬左右，市中心2房總價可能就要2000萬，北市買房壓力相當大。而受到高房價影響，北市許多首購民眾在薪資成長不易下，往往只能先從「低總價」產品入手。中山與大同兩區有寧夏、迪化街、南西、林森條通、南京松江及晴光等商圈，生活機能好，就業租屋人口很多，房市需求量也很大，加上小坪數、低總價產品相當，因此成為很多北市首購族的首選區域，其中，捷運站周邊因為交通便捷性高，房市交易熱度也最高。

不過，葉國華提醒，低總價產品常有坪數過小、地上權、屋齡老舊、凶宅、位於八大行業集中區等的問題，多數銀行在貸款的限制上較多，而且未來的轉手性也較差，購屋者購買前仍特別留意。

(時報資訊)