新加坡近日成為首個允許以特殊目的併購公司（SPAC）上市的亞洲資本市場，消息受到鄰近各國資本市場關注。
經濟通通訊社報導，中國證監會主席易會滿日前提到將會進一步研究SPAC這種新型上市模式之後，中國證券報8日引述專家意見指出，SPAC類似於「盲盒游戲」，隱藏的問題不少，潛在風險較大，推廣應用前景有待觀察，中國需結合自身實際情況逐步研究探索。
另外，人民日報社旗下證券日報更在評論文章直指，SPAC模式值得中的機構持續關注和研究，但從當前中國資本市場的總體發展情況來看，A股市場並不適合引入該模式。
(時報資訊)
35100.00
-269.09(0.76%)
05:06
4520.03
-15.40(0.34%)
05:06
15374.33
+10.81(0.07%)
05:16
3419.73
-11.16(0.33%)
05:15
30064.28
+148.14(0.50%)
13:06
3162.84
-24.58(0.77%)
13:06
26230.98
-122.65(0.47%)
13:11
3669.97
-6.62(0.18%)
13:11
14651.60
-51.29(0.35%)
13:11
7149.37
-37.81(0.53%)
09/07
6726.07
-17.43(0.26%)
00:05
15843.09
-89.03(0.56%)
09/07