新加坡近日成為首個允許以特殊目的併購公司（SPAC）上市的亞洲資本市場，消息受到鄰近各國資本市場關注。

經濟通通訊社報導，中國證監會主席易會滿日前提到將會進一步研究SPAC這種新型上市模式之後，中國證券報8日引述專家意見指出，SPAC類似於「盲盒游戲」，隱藏的問題不少，潛在風險較大，推廣應用前景有待觀察，中國需結合自身實際情況逐步研究探索。

另外，人民日報社旗下證券日報更在評論文章直指，SPAC模式值得中的機構持續關注和研究，但從當前中國資本市場的總體發展情況來看，A股市場並不適合引入該模式。

(時報資訊)

#SPAC #A股 #資本市場

主要市場指數

紐約道瓊
35100.00 -269.09(0.76%)
05:06
S&P500
4520.03 -15.40(0.34%)
05:06
Nasdaq
15374.33 +10.81(0.07%)
05:16
費半指數
3419.73 -11.16(0.33%)
05:15
日經225
30064.28 +148.14(0.50%)
13:06
南韓KOSPI
3162.84 -24.58(0.77%)
13:06
香港恆生
26230.98 -122.65(0.47%)
13:11
上證指數
3669.97 -6.62(0.18%)
13:11
深圳成指
14651.60 -51.29(0.35%)
13:11
英國FTSE
7149.37 -37.81(0.53%)
09/07
法國CAC
6726.07 -17.43(0.26%)
00:05
德國DAX
15843.09 -89.03(0.56%)
09/07

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