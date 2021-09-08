時序來到9月，根據統計數據來看，近十年來全球股市從9月進場到年底，平均報酬表現最好的前十名股市分別為日本9.5％、德國5.31％、道瓊5.15％、上海綜合5.09％、印度4.63％、紐西蘭4.23％、巴西4.2％、S&P 500的3.89％、NASDAQ為3.8％、印尼3.62％，整體上歐美日工業國占了一半以上，表現相對出色。

群益投信表示，今年來全球股市平均表現佳，現階段投資布局應該選擇強市，工業國成熟股市獲利增長、基本面表現穩健，又具高配息企業，不失為穩健投資的好選擇。雖然歐美股市在相對高檔，但整體來看，工業國成熟股市發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，不妨適度將具有配發股利潛力標的納入資產組合中，更能滿足想參與股市動能、又兼顧入息收益的需求。

群益工業國入息基金經理人陳建彰指出，美股受惠於企業盈餘維持強勁成長動能的預期，美國經濟持續復甦，預期美元中長期升值趨勢依然不變，建議投資人持續持有美元資產及美股投資部位。迎接第四季消費旺季，醫療生技、資訊科技等新創類股也有機會成為美股投資的重點。

現階段主要成熟國家的PMI平均增長率保持平穩，美國也保持穩健態勢。陳建彰認為，美歐工業國景氣能見度佳，企業獲利持續改善，有助支撐股價上行，不過在現階段股市處於高檔之際，建議穩健型布局歐美成熟國的配置上，以景氣改善及受益於美國稅改的高息股為主，不僅能持續掌握現階段市場趨勢，同時還可透過股利保護，在市場相對波動時展現較佳的抵禦能力。

(時報資訊)