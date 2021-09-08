【時報記者莊丙農台北報導】東研信超-新(6840)8月合併營收為0.7億元，年增14.75％；前8月累計合併營收為5.29億元，年增23.2％。面對新冠肺炎疫情對全球經濟景氣及產業帶來重大衝擊，東研信超仍展現爆發力逆勢成長，6月合併營收首度突破0.7億元後，連續三個月維持在0.7億元之上，法人預估該公司9到12月營收將依然維持在高檔水準，單月營收有望再創新高。

東研信超表示，公司前幾年積極布局5G NR、WiFi6/6E等移動通訊與無線技術檢測的前瞻性，包含法規研究、設備採購、人員投入、資質取得等，奠定良好的基礎與市場客戶的認同，在5G NR、WiFi6/6E檢測市場浪潮來臨時佔有一席之地。目前5G NR檢測收入約占10％，且以FR1為主，隨著FR1技術規格滲透率持續提升，再加上FR2 mmWave毫米波應用導入更多資通訊終端產品，5G NR檢測收入可望持續提高占比，大幅挹注營收與獲利成長。

東研信超台灣與大陸兩地營運單位業績呈現同步成長，且成長動能來自包含手機產品、筆記型電腦、工業電腦、網通產品等多元客戶族群，不但未受全球新冠疫情的衝擊影響營運，業績更是逆勢成長，顯現檢測認證行業以型號規格做為檢測認證收費基礎，不受終端市場銷售數量多寡影響的行業特性。目前因檢測認證案件訂單持續大量增加，除陸續增加夜班檢測人力，安排24小時運作測試來滿足客戶檢測認證排程外，公司方面也已著手評估擴充測試產能，並積極尋找合適的實驗室地點，為吸納消化更多訂單與接下來的業績成長預做準備。

法人指出，由於TIC產業以產品型號規格做為認證收費基礎，較不受終端市場銷售數量多寡影響，目前展望度維持正面，在手訂單一路旺到年底，且5G檢測價格為傳統4G收費1.5～2.5倍，預估東研信超2021年營收可達8億元，獲利超過半個股本。

(時報資訊)