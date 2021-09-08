【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周二包括比特幣在內等加密貨幣價格暴跌，且數個交易平台亦出現延遲狀況，同一天薩爾瓦多正式將比特幣作為法定貨幣，但這個率先全球的創舉卻進行得不太順利。

因交易平台大當機，周二加密貨幣類股重挫，區塊鏈類股亦隨之走跌。不過市場關注焦點，仍是成為全世界第一個將比特幣當作法定貨幣的國家—薩爾瓦多。其政府為了滿足上線需求，而不得不暫時關掉數位錢包。

薩爾瓦多總統布克勒（Nayib Bukele）在推特上表示，為擴大伺服器量能，政府已暫時關閉官方的比特幣錢包Chivo。

在隔夜市場，比特幣價格一度崩跌超逾17%，跌至43,000美元，但之後跌幅有所收斂。周二早些時候，比特幣一度站上盤中高點52,948美元。

根據Coindesk報價，目前比特幣價格下跌10.26%，報47,218.73美元。

以太幣目前跌10.32%，報3,528.35美元。

主要加密貨幣交易所Coinbase和Kraken宣布其平台出現某些交易延遲的現象。

Coinbase表示，一些交易遭到延遲或取消，「我們的應用程式可能出現一些錯誤」。稍後該加密貨幣交易所表示，其「Coinbase卡」的刷卡問題已經解決，交易已經正常進行。

Coinbase股價大跌4.2%，收在266.81美元。

Kraken表示正在調查用戶付款與交易失敗或延遲的原因。

所有相關股都受到衝擊，加密貨幣礦商Riot Blockchain收跌6.74%，Marathon Digital Holdings重挫9.26%。

商業智慧軟體公司、同時也是比特幣買家MicroStrategy周二收跌9.02%。不過特斯拉收漲2.64%。

薩爾瓦多周二正式讓比特幣和美元同列為該國的法定貨幣，但對加密貨幣價格的提振有限。

加密資產管理公司Valkyrie Investments執行長Leah Wald表示，這並不讓人意外，薩爾瓦多最初宣布這個消息時，對比特幣價格的影響並不如預期，而經過了這麼一段時間，現在市場也早已消化這個消息。此外，像是交易費用、處理時間等問題，也令Chivo更只像是一個試驗。他並表示，如果拉丁美洲或其他國家也跟進將比特幣列為法定通貨，該數位貨幣才可能出現拋物線式的飛漲。

(時報資訊)