近期除了美股持續創新高之外，歐洲股市也開始吸引國際資金流入。「鉅亨買基金」表示，前進歐洲股市的資金近期由負翻正，但相較於近三年國際資金持續調節撤離歐洲股市，目前仍有相當大的資金回補空間。

從8月製造業採購經理人指數來看，美歐地區持續強勁擴張，預期美國與歐洲雙雙同時採行寬鬆貨幣政策與刺激財政政策的機率非常高，因此，除了看好美股後市，歐洲股市表現也蓄勢待發。

根據晨星截至今年8月底的數據統計，各天期排名在同類型前25％且今年以來的報酬率達20%％上的基金中，除了台股基金，也有不少歐洲股票基金。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，歐洲的景氣復甦雖然晚於美國，但恢復的趨勢穩步向上，即使6月受到Delta病毒影響，但卻未看到景氣好轉指標有所回落，若後續能走出疫情影響，景氣狀況在民眾儲蓄高及消費旺季下仍較樂觀。此外，歐洲央行在近期的會議上，仍然堅定對貨幣寬鬆政策持續展現正面態度，對歐洲經濟狀況有利，也有利歐洲股市的表現。

除了政策面有利歐洲股市，歐洲企業的實際盈餘成長率或未來預估都表現亮眼，更為歐洲股市加分。張榮仁分析，根據統計，歐洲企業今年預估每股盈餘年增率為249％，目前截至第二季財報為止，實際每股盈餘年增率為171％。展望未來，歐洲第三季與第四季的企業獲利有機會再創佳績，並優於原先市場預期，歐洲股市也可望因此受益。

(時報資訊)