【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數210.97點，跌1.95點；總計215家漲、454家跌、74家持平；委買6710330張、委賣4201861張；總成交值504.67億元。

(時報資訊)

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