【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17351.48點，跌77.39點；總計193家漲、690家跌、85家持平；委買26128346張、委賣17859928張；總成交值1723.89億元。

(時報資訊)

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