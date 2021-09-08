雖目前防疫警戒降至二級，但消費者看屋習慣似乎已出現轉變。永慶房產集團即根據內部網站的社區點閱數據分別篩選出雙北市點閱量最高的五個捷運站，台北市中山區及大同區交界處的四個捷運站點最受關注；新北市則是以新埔民生站及景安站周遭點閱量最高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，防疫警戒下，消費者出門賞屋的意願降低，甚至有不少社區為落實防疫更禁止房仲帶看，也帶動線上賞屋的使用量，透過分析這段時間內的點閱數據，也能更加瞭解目前消費者偏好的購屋區域。

盤點台北市熱門點閱的捷運站，前四名的雙連站、中山國小站、中山站及民權西路站皆位於中山區及大同區的交界處，屬於同一生活圈，其中，中山國小站近一年交易量更達425件，是交易最熱絡的捷運站。

陳金萍說明，中山區、大同區一帶因區位條件佳、生活機能成熟而受到許多消費者的青睞，交通條件除了本身及即具有淡水信義線及中和新蘆線的雙捷運線機能，再加上鄰近台北車站的優勢，不論是要轉乘台鐵、高鐵或是機場捷運也都相當方便；生活機能上，附近不僅有傳統的晴光市場、雙連市場，還有家樂福量販店及多家全聯超市供民眾不同的採買選擇，金融機構、百貨商場、生活日用品以及各式餐飲店家一應俱全，商業活動相當熱絡，能夠輕鬆滿足食、衣、住、育、樂等多元需求。

新北市最熱門的捷運站由新埔民生站奪下，而相鄰的新埔站也同樣受到關注，排行第三；無獨有偶，排行第二的景安站與第四名的永安市場也是相鄰的站點，且交易量分別達433、354件，交易熱度相當高。

陳金萍表示，交通與生活機能是民眾購屋時最關注的重點，關注度最高的三個生活圈都具備了雙捷運線的優勢，其中，民權西路站及新埔站生活圈更兼具了快速轉乘台鐵及高鐵的優勢。此外，上榜的十個捷運站皆擁有相當發達的區域機能，有購屋需求的民眾可以將此做為參考，並根據自身的需求調整，更有機會找到心中合意的好宅。

(時報資訊)