吉家網發佈2021Q2房市季報，六都房市表現非常亮眼，台中、台南、桃園漲幅分居前三名，與去年同期增漲幅度分別為16.19％、15.69％、10.51％，三大都會帶動北中南房市全面回升。六都行政區年漲幅前十名出爐，台中東區、高雄前金區、台南北區，分列前三名。

吉家網董事長李同榮表示，今年上半年房地產市場歷經內外夾擊，包括新冠疫情肆虐、房地合一2.0與實價登錄2.0新制上路的不利因素，在缺工與缺料的環境下全台房價年平均漲幅仍然高達二位數成長，交易量比較去年同期相比，增加幅度更是高達24.77％，市場證明利率低、資金多、通貨膨脹，三大利因抵銷前述所有不利因素，吸引自住與換屋剛性需求買盤勇於進場，打炒房的心理恐懼因素一掃而空，市場已經預告房地合一2.0無效。

李同榮表示，下半年在疫情舒緩後，預期報復性買盤會更積極介入巿場，而打炒房政策若持續執著於重稅伺候，將會逼得市場在通貨與成本上漲的助燃下，轉嫁呈現漲時助漲的預期結果，而政府誤以為上波房市在2014年高檔反轉是房地合一1.0的效應，期待以房地合一2.0政策壓制房價，勢必也將功敗垂成，第二劑房市疫苗「房地合一2.0」忽視房市在處於主升趨勢軌道上，未達反轉高點，蛋白區補漲未達滿足點，加上建築相關通貨膨脹加速，自住與換屋買盤積極，當然2.0重稅對成屋市場一點效應也沒有。

李同榮指出，今年上半年六都房市表現持續延續去年的漲勢焦點，清一色表現突出的三大區塊就是：「蛋白區」、「新興工業區」、「低基期房價區」，第二季六都行政區漲幅前十排行榜全都聚焦在這三大區塊，而未來房市發展的頂點，就看這三大區塊的漲幅何時達到滿足點，換句話說，這三大區塊房價漲不上去時，也就是這波房市榮景的終結點。

(時報資訊)