即使新冠疫情反覆、縮減購債在即，依今年前八月債券基金績效來看，美國高收益債基金報酬率相對高，然值得留意的是，近月新興市場企業債整體表現更是居各類債之冠，未來可望有補漲行情。

保德信新興市場企業債券基金經理人張世民表示，今年來因市場雜音不斷，但從敏感度最高的匯市來看，近期新興貨幣匯率不貶反升，並持續流入新興資產的趨勢。隨著全球感染Delta變種病毒確診人數有見頂跡象，加上美國聯準會主席在Jackson Hole央行年會上的措辭偏鴿派，帶動美債利率在歷經6、7兩個月的下滑出現回彈，也使得新興市場主權債價格彈升，新企債信用利差再度收斂，驅動新企債指數走揚。

風險債包括高收益債以及新興債展望，富蘭克林證券投顧表示，雖然變種病毒使得全球疫情再次升溫，但在疫苗接種繼續推動下，經濟成長略微降速後，景氣仍有望維持溫和擴張，使得高收債發行人不論營收、獲利、流動性及債務比等基本面皆持續改善，而這也將有助違約率與利差維持低檔。與前次貸危機引發信用市場的衝擊大不相同，在央行伸出援手穩定流動性失序情形後，目前來看整體債市結構較為穩定，債信前景也大幅改善，而高收益債在信用品質提升下，B級與BB級債則仍有利差收斂空間，預期利率溫和而非急遽攀升的環境下，高收益債的利差收斂將足以抵銷殖利率上揚的影響。

除了目前環境有利高收益債後市外，張世民指出，聯準會鴿派的態度也有利於新興債後市表現，根據最新公布8月份新增非農就業人數僅23.5萬人，不僅大幅不如預期78.7萬人，更創下今年1月以來最差的表現，由於聯準會目前最關注的焦點就是勞動市場的復甦狀況，考量目前就業市場尚未全面性的改善，9月FOMC討論縮減購債的可能性大幅下降，即便11月公布縮減購債細節，預料後續官員的言論仍趨鴿派，暫無積極緊縮貨幣政策的動機。

張世民認為，看好新興市場經常帳餘額持續改善，財務體質強健，新企債料將持續受資金挹注，建議投資人聚焦流動性較佳的新興美元債，並主要布局金融、能源與大宗商品等先前因疫情影響較大的產業，以掌握落後補漲機會。

(時報資訊)