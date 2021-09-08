【時報記者張漢綺台北報導】蘋果NB新機拉貨啟動，散熱模組零件供應商安力-KY(5223)8月合併營收回升至1.88億元，月增4.8%，為今年單月次高，安力-KY表示，下半年營收將優於上半年，今天盤中股價逆勢上漲。

傳統旺季來臨，遊戲機及伺服器出貨增溫，且蘋果NB新機拉貨啟動，降低缺料衝擊，安力-KY自結8月合併營收為1.88億元，月增4.8%，為今年單月次高，累計前8月合併營收為14.09億元，較去年同期成長約16%。

就各產品來看，安力-KY今年8月美系筆電拉貨，無論是相較去年同期或是今年7月都有明顯提升；在消費性產品部分，遊戲機散熱零件前8月出貨1.42億元，較去年同期成長176%，佔整體比重10%以上，其他消費性電子產品如充電座等較去年同期成長52%，占比3.6%，整體消費性產品佔比約13.7%。

伺服器部分，安力-KY去年全年伺服器僅出貨380萬元，受惠於雲端服務需求大增，今年前8月伺服器出貨營收高達5100萬元，佔整體營收提升至3.6%，可望成為今年營收成長增幅較大的來源之一。

展望未來，安力-KY表示，美系筆電大廠2021年第4季有兩新款Pro系列將登場，Pro系列一直是該筆電大廠的最暢銷產品之一，可望為安力-KY營運帶來助益；明年北美各大資料中心(臉書Facebook、亞馬遜Amazon、谷歌Google、微軟Microsoft)持續建置，惟因今年缺料壓抑成長幅度，目前缺料情形逐漸緩解，亦可望成為業績成長推手。

安力-KY上半年營業毛利為2.73億元，營業淨利為1.25億元，稅後盈餘為9108萬元，每股盈餘為2.07元；安力-KY表示，受惠於蘋果NB新機發表可望帶動業績成長，下半年營收將優於上半年，上半年因原物料漲幅過大，部分產品獲利狀況受到影響，預計下半年將逐漸獲得緩解，法人預估，安力-KY全年營收可望優於去年。

(時報資訊)

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