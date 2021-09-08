台灣土地開發公司（2841）為因應集團業務發展，宣布經董事會改選通過，由台開董事邱于芸擔任新董事長，原任董事長邱復生將出任台開集團總裁。

邱于芸表示，未來希望將創意經濟的概念引入台開。「未來邱總裁將會是公司創意來源，如同電影，他發想劇本，我去拍攝推動上映。」亦即將繼續以文化創意與科技創新的台開企業精神，帶領團隊前進，開創更大利基。

邱復生女兒邱于芸畢業於倫敦政經學院、英國劍橋大學博士，曾任中華民國文化部政務次長，並歷任台開集團董事、總經理等要職，擁有完整產官學研歷練，熟稔公部門作業與民間企業營運掌舵等完整經驗。

會在現在願意接任台開，主要是回國後不但在商學院教書，還有知名的不動產總經理也是她的學生，且後來在台開擔任董事多年後，深入了解台開企業文化，資產結構，願意在此時候接手，帶領台開朝創意經濟發展。

對於疫情下各行各業所面臨的更嚴峻挑戰，邱于芸表示：「在現有基礎下，面向未來，台開和台灣社會都有很多挑戰，那也是我們成長進步的方向。」

活動中，她打趣，不願被外界形容為台開公主接班。她開玩笑，成海外學成歸國，我應是女王，其實台灣女力早已崛起！

對於台開相關債務問題，她也表示，將會與有關單位重新接洽。邱復生則強調，台開已在股東會通私募案，且台開幫政府單位包括花蓮、高雄岡山工業區等代墊款60億部分也積極會溝通，讓開發案盡早執行且支付代墊款。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意