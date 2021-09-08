周二是薩爾瓦多將比特幣做為法定貨幣的首日，比特幣價格卻出現意外下跌，一度慘崩17%至一個多月來的新低點，目前跌幅收斂至10%左右，價格落在4.7萬美元，跌破5萬美元的關鍵價位。

綜合外媒報導，中南美洲國家薩爾瓦多6月通過法案，將比特幣列為法定貨幣，且在總統Nayib Bukele大力推動下，政府購買400個價值約2000萬美元（約新台幣5.6兆）的比特幣，提供給註冊虛擬錢包Chivo的薩爾瓦多民眾價值約30美元（約新台幣840元）的比特幣，Chivo為薩爾瓦多政府所營運的比特幣錢包。

周二是薩爾瓦多啟用比特幣的首日，比特幣價格卻出現崩跌，從高點約5.2萬美元大跌17%，跌破關鍵價位5萬美元，目前跌幅雖稍稍緩解，但仍未回到5萬美元之上，暫報47005.06美元，下跌10.59%。

而在比特幣出現震盪的期間，多個交易所都出現塞車或當機狀況，連Chivo錢包都出現問題，Nayib Bukele表示，「目前政府已經暫時停用Chivo，以增加新伺服器的容量，這會使新用戶無法順利安裝它。」

對於比特幣周二出現崩跌的原因，金融公司FRNT Financial共同創辦人Stephane Ouellette表示，「在虛擬貨幣市場，神秘的拋售相當常見，背後的原因需要一段時間才會明白，主要是虛擬貨幣這塊市場仍是相當不透明的。」

Stephane Ouellette也點出投資人獲利了結，可能是主要原因之一，「4萬至5萬美元之間一直是許多投資者心中的關鍵價格，為了避免比特幣出現劇烈回檔，很多人會選在這區間獲利了結，導致市場因此出現拋售潮」

虛擬貨幣資產管理公司Valkyrie Investments首席執行長Leah Wald則關注在虛擬貨幣成為法定貨幣的趨勢，他說，「最值得關注的是，未來是否有拉丁美洲的國家跟進使用比特幣，如果發生這種情況，比特幣可能會出現拋物線的上漲，因為數以百萬計的人們可以更輕鬆地使用虛擬貨幣，價格也會水漲船高。」

(時報資訊)