【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周二蘋果公司向媒體發出邀請函，宣布將於9月14日舉行年度新品發表會，屆時除了將發表新款iPhone手機之外，新一代Apple Watch智慧錶和AirPods無線藍牙耳機也可能登台亮相。

蘋果每年都會發布Apple Watch，而AirPods也到了需要改版的時候，因為最近一次的產品更新已經是在2019年。

這次的發表會將在蘋果網站上串流播出。自2020年爆發新冠肺炎疫情以來，蘋果便一直採用線上方式舉行發表會。

蘋果通常在9月發表新款iPhone手機，但去年受疫情影響，蘋果延至10月才推出iPhone 12系列手機，而其9月活動則改為發表Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、新款iPad、運動課程的串流訂閱服務，以及一系列名為「Apple One」服務組合。

如果按照其年度計畫，蘋果應該要在今年秋季推出新款MacBook Pro筆電和iPad平板，但目前尚不清楚這兩款新品是否與新iPhone手機同台登場。

據彭博社報導，今年的iPhone新機可能與去年機型相似，但螢幕頂部的「瀏海」切口將縮小。新款Apple Watch則可望獲得2015年推出以來首次的重大改版。

(時報資訊)