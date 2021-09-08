【時報記者郭鴻慧台北報導】台開(2841)因應集團業務發展，董事會改選通過由原台開董事邱于芸擔任新董事長，原任董事長邱復生將出任台開集團總裁。邱于芸指出，自已已在公司多年，有參與金門、花蓮等開發案，將帶著從小以總裁為榜樣和格局，把總裁的願景實踐，將扮演共享理想和現實的橋樑，把台開變成更好的公司傳承下去。她也指出，要思考新的財務結構，今年股東會已通過私募案，希望引進私人的錢來進行建設，並非只仰賴政府的還款。

台開在轉民營化時，受政府委託開發產業園區及公共工程的開發資金，皆由台開自行籌措支應，為政府代墊金額高達62.53億元，近期卻又遭臺中市政府以尚未確定債權向法院聲請假扣押，而其它地方政府則以行政技術、訴訟途徑，拒絕台開土地出售，造成閒置未售工業區土地面積約86,000坪，總金額超過90億元，難以回收開發成本。這些因素導致台開與銀行之間往來關係緊繃，並自行承擔鉅額借貸資金包袱，影響台開現金流甚鉅。

對此，邱于芸說，台開歷史已經快要60年，要思考新的財務結構和新工程的方向，今年在股東會時已通過私募案，希望引進私人的錢來進行建設，並非只仰賴政府的還款，希望能帶領台開走出新的道路。邱于芸畢業於倫敦政經學院、英國劍橋大學博士，曾任中華民國文化部政務次長，並歷任台開集團董事、總經理等要職，擁有完整產官學研歷練，熟稔公部門作業與民間企業營運掌舵等完整經驗。

對疫情下各行各業面臨的更嚴峻挑戰，邱于芸表示，在現有基礎下，面向未來，台開和台灣社會都有很多挑戰，那也是我們成長進步的方向。受到疫情的影響，花蓮新天堂樂園和金門風獅爺購物中心，因國內外旅客大量減少，持續受大環境衝擊，嚴重影響園區營運收益及整體運作。邱于芸坦承，金門被影響的最為嚴重，極力需要轉型，這是她在接任董事長後，立即要面對處理的大挑戰。

(時報資訊)

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