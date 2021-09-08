美國3D列印機的龍頭製造商Markforged，今年以MKFG上櫃於美國股市，當日股權估價值達到21億美元的盛況。Markforged也在上市日做出了一項驚人之舉，那就是運用Markforged變化多端的金屬3D列印技術打造出一個超越紐約交易所那極具有意義的鐘，透過這個方式向世界證明Markforged的頂尖技術不僅能顛覆傳統還能實現未來。

成立於2013年的Markforged，總部位於美國麻州地區的沃特敦。除了設計研發和製造工業級的3D列印機之外，使用的列印素材也增加了更多選擇，除了常見的尼龍、Onyx、陶瓷，到近期開發的防靜電列印素材Onyx ESD、17-4PH不鏽鋼、模具鋼、英高鎳合金和銅以及耐高溫高強度連續玻璃纖維/碳纖維和Kevlar(凱夫拉纖維)…等等，Markforged在金屬複合列印材料上也有了更重大的突破，而這些新素材的加入，除了工業製造、航太業、汽車產業和電子業，能運用到3D列印的產業範圍變得更加廣泛，例如國際知名門窗五金製造商大廠Caldwell Manufacturing在製作門窗零組件時，因為運用了Markforged的技術，將原本在傳統製造治具所需要花的時間大幅縮短，能更快速的產出治具，提高生產效率 另一家，美國專門修復經典中古車的RPG Industries, Inc.利用Markforged Metal X金屬3D列印機的特性，能重新列印出已消失在世界上的經典車組零件。根據RPG Industries多年的經驗再加上Markforged的技術更是如虎添翼，不僅省去了費時的流程和開模的成本，也讓原本無法再上路的老車重回跑道。這兩家製造商原本都只能依賴傳統的製造方法，但在導入Markforged技術後而達到了整體製造流程最佳化。

Markforged的鋼鐵鐘計劃，若只是複製出一個平凡的鋼鐵鐘並不能展現出Markforged的創造力，設計團隊們想出了一個顛覆傳統的做法，他們使用不鏽鋼列印出六瓣代表Markforged的標誌，並用Onyx來加強碳纖維的底座，使它能夠名留青史，團隊在短時間內和人員分散的情況下，運用了Markforged專屬技術與材料，將這項鋼鐵鐘的復刻計劃完美呈現，以向全世界證明Markforged的頂尖3D列印技術，能實現更多的無限可能。

(時報資訊)