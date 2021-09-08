大陸滬指8日開盤報3,673.40點，跌0.09％。深成指開盤報14,706.88點，漲0.03％。創業板指開盤報3,259.53點，漲0.25％。

類股方面，煤炭概念拉升，山西焦化漲超8％，盤江股份、雲煤能源、山西焦煤、遼寧能源等跟漲。氟化工概念股拉升，氯鹼化工漲停，雲天化漲超7％，龍星化工、興發集團、永和股份、濱化股份等跟漲。

另一方面，香港恒生指數開盤漲0.16％。快手漲3％，騰訊控股漲2％，美團漲1.6％。但恒生指數、恒生科技指數隨後快速轉跌。中國恒大跌1.4％，跌破3.5港元的港股上市發行價；恒大汽車跌近5％，恒大物業漲1％。

港股節假日概念股走高，復興旅遊文化漲超5％，海底撈漲近5％，華住集團、海昌海洋公園、攜程集團漲超4％。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
35100.00 -269.09(0.76%)
05:06
S&P500
4520.03 -15.40(0.34%)
05:06
Nasdaq
15374.33 +10.81(0.07%)
05:16
費半指數
3419.73 -11.16(0.33%)
05:15
日經225
30064.28 +148.14(0.50%)
13:06
南韓KOSPI
3162.84 -24.58(0.77%)
13:06
香港恆生
26230.98 -122.65(0.47%)
13:11
上證指數
3669.97 -6.62(0.18%)
13:11
深圳成指
14651.60 -51.29(0.35%)
13:11
英國FTSE
7149.37 -37.81(0.53%)
09/07
法國CAC
6726.07 -17.43(0.26%)
00:05
德國DAX
15843.09 -89.03(0.56%)
09/07

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