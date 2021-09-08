大陸滬指8日開盤報3,673.40點，跌0.09％。深成指開盤報14,706.88點，漲0.03％。創業板指開盤報3,259.53點，漲0.25％。
類股方面，煤炭概念拉升，山西焦化漲超8％，盤江股份、雲煤能源、山西焦煤、遼寧能源等跟漲。氟化工概念股拉升，氯鹼化工漲停，雲天化漲超7％，龍星化工、興發集團、永和股份、濱化股份等跟漲。
另一方面，香港恒生指數開盤漲0.16％。快手漲3％，騰訊控股漲2％，美團漲1.6％。但恒生指數、恒生科技指數隨後快速轉跌。中國恒大跌1.4％，跌破3.5港元的港股上市發行價；恒大汽車跌近5％，恒大物業漲1％。
港股節假日概念股走高，復興旅遊文化漲超5％，海底撈漲近5％，華住集團、海昌海洋公園、攜程集團漲超4％。
(時報資訊)
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