PwC全球聯盟組織於8日宣布，其科學基礎減碳目標已獲得認證，並重申PwC在2030年實現「淨零溫室氣體排放」承諾。

科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi）驗證了PwC的科學基礎減碳目標：以2019年為基準年，到2030年將溫室氣體排放量減少50％，與將地球平均溫度上升幅度控制在攝氏1.5度內之減量情境一致。更重要的是，PwC的目標超越「範疇1」和「範疇2」，涵蓋排放量最大的「範疇3」排放目標，以將營運方式脫碳化，並且將業務成長和碳排放脫鉤。

資誠PwC聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，全球各地極端氣候現象頻傳，氣候變遷是當今地球面臨最急迫的問題之一。PwC日前宣布的全新策略「新方程（The New Equation）：建立信任及成就永續」，周建宏指出，PwC承諾在2030年實現淨零碳排，也樂見科學基礎減碳目標倡議組織驗證PwC科學基礎減碳目標。如同PwC客戶，PwC需要與利害關係人建立信任及成就永續，而「因應氣候衝擊」對於客戶和PwC來說，都是至關重要的議題。

周建宏表示，在協助客戶和供應商進行轉型以實現淨零排放的過程中，PwC也理解到積極減少PwC在營運過程中的碳足跡（包括「範疇3」排放）對氣候變遷的重要性。 因此，PwC致力於符合SBTi的最高減量貢獻，我們的「範疇3」減排目標與1.5度情境的目標一致。

如同PwC的全新策略「新方程」所述，PwC致力於轉變營運模式，以實現價值鏈脫碳、提高透明度並協助企業制定穩健的ESG報告框架和標準。PwC將與客戶和供應商合作，協助因應氣候變遷衝擊。

周建宏指出，PwC在淨零碳排的承諾主要有營運、客戶、供應商、氣候議題等四個面向。

在營運方面，PwC根據1.5度氣候情境減少排放，以2019年為基準年，到2030年，在「範疇1」和「範疇2」的排放量減少50％，以及在商務差旅的排放量減少50％。此外，PwC將加速轉換使用100％再生能源。為了減少目前對氣候的影響，PwC持續透過高品質的碳權來抵消碳排放。

在客戶部分，PwC將與客戶合作，以客戶在永續和淨零轉型的工作為基礎，協助客戶共同為實現淨零未來而努力。

而供應商方面，PwC將與主要供應商合作，鼓勵和協助供應商實現淨零碳排。PwC承諾，將協助全球50％的採購商品和服務供應商制定科學基礎減碳目標，以在2025年降低供應商對氣候的影響。

至於氣候議題部分，PwC將持續與企業、政策制定者和非政府組織進行長期研究和合作計劃，以加速推動淨零經濟。

PwC以2019年為基準年，將定期公開報告減碳目標的進展，從 2023 年開始，透過世界經濟論壇國際工商理事會的指標，以及世界企業永續發展委員會的建議，持續強化PwC在溫室氣體排放的報告。

周建宏表示，在全球淨零碳排的趨勢下，PwC Taiwan身為PwC全球聯盟組織的一員，將攜手客戶、合作夥伴和所有利害關係人，積極朝向「淨零碳排」的目標前進，期望能成為值得信任及貼近客戶的專業機構，協助客戶建立信任，並實踐永續經營的策略目標。

(時報資訊)