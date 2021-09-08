散熱模組零件供應商安力-KY（5223）今日公告8月營收為1.88億元，較7月的1.79億元成長約4.8％，累計前8月合併營收為14.09億元，較去年同期的12.12億元成長約16％。

安力-KY指出，8月營收穩步向上的動能有二，一來自伺服器，一為消費性電子零組件。

受惠於雲端服務需求大增，安力-KY今年前8月伺服器累計出貨金額達0.51億元，較去年同期的0.38億元，成長34.2％，連帶營收佔比也提升至3.6％，可望成為今年營收成長增幅較大的來源之一。另消費性電子零組件部分，遊戲機散熱零件今年前8月累計出貨1.42億元，佔整體營收提升至10％，較去年同期成長176％，其他消費性電子產品如充電座亦較去年成長52％，占比估為3.6％。

展望未來，著眼於明年北美各大資料中心（臉書Facebook、亞馬遜Amazon、谷歌Google、微軟Microsoft）持續建置，惟因今年缺料壓抑成長幅度，目前缺料情形逐漸緩解，可望持續帶動安力-KY業績成長，另8月美系筆電拉貨狀況，不論是比較 去年同期或是今年7月，都有明顯提升情形，具市場消息指出，美系筆電大廠2021年第四季有兩新款Pro系列將登場， Pro系列一直是該筆電大廠的最暢銷產品之一，可望為安力-KY營運帶來助益。

至於市場關心的原物料缺料問題，安力-KY表示，上半年因原物料漲幅過大，部分產品獲利狀況受到影響，不過下半年應該可以逐漸獲得緩解。

(時報資訊)

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