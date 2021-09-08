【時報記者任珮云台北報導】根據晨星截至今年8月底的數據統計，各天期排名在同類型前25%且今年以來的報酬率達20%以上的基金中，除了台股基金外，歐洲股票基金表現不遑多讓。據統計，各天期排名在同類型前25%且今年報酬率達20%之基金，包括:安聯台灣大壩基金，統一經建基金，安聯台灣智慧基金，安聯台灣科技基金，安聯歐洲成長精選基金，聯邦金鑽平衡基金，富達印度聚焦基金，兆豐國際萬全基金，復華神盾基金，景順歐洲大陸企業基金，貝萊德歐洲靈活股票基金，野村平衡基金及野村鴻利基金等13檔。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，歐洲的景氣復甦雖然晚於美國，但恢復的趨勢穩步向上，即使6月受到Delta病毒影響，但卻未看到景氣好轉指標有所回落，若後續能走出疫情影響，景氣狀況在民眾儲蓄高及消費旺季下仍較樂觀。此外，歐洲央行在近期的會議上，仍然堅定對貨幣寬鬆政策持續展現正面態度，對歐洲經濟狀況有利，也有利歐洲股市的表現。

除了政策面有利歐洲股市，歐洲企業的實際盈餘成長率或未來預估都表現亮眼，更為歐洲股市加分。張榮仁分析，根據彭博統計，歐洲企業今年預估每股盈餘年增率為249%，目前截至第二季財報為止，實際每股盈餘年增率為171%。展望未來，歐洲第三季與第四季的企業獲利有機會再創佳績，並優於原先市場預期，歐洲股市也可望因此受益。

至於美股部份，張榮仁認為，美國眾議院通過3.5兆美元預算框架，且聯準會主席在央行年會上釋出鴿派消息，皆有利美股持續走升，後續觀察只要民主黨參議員不跑票，大規模的財政刺激政策將可順利過關，搭配債務上限的增加與疫情的消退，美股後續仍持續看佳。另外，根據過去20年美股平均月度表現，第四季皆呈現上漲走勢，因此，9月份的低點反而是介入的最佳時機。

張榮仁建議，投資人若想投資歐洲股市，可以選擇投資策略較彈性的基金，例如歐洲大型股或歐洲大型成長股，而過去歐股表現較好的時期，歐洲小型股通常表現較大型股更突出，可以接受較高風險的人則可以選擇歐洲小型股基金。

(時報資訊)