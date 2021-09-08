【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數212.21點，跌0.71點；總計265家漲、335家跌、98家持平；委買6344773張、委賣3867664張；總成交值337.51億元。

(時報資訊)

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