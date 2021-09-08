【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17387.38點，跌41.49點；總計268家漲、541家跌、118家持平；委買24824085張、委賣16520637張；總成交值1204.18億元。

(時報資訊)

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