【時報記者莊丙農台北報導】金管會6月宣布視訊投保暫行方案，確保壽險業者各項服務及業務不因疫情影中斷。訊連(5203)針對金融、保險業打造FaceMe Fintech解決方案，提供可靠的人臉辨識、活體辨識及身分證真偽辨識功能，並可一次到位的將人臉辨識、活體辨識、身分證真偽辨識等各式eKYC功能整合於視訊會議中，協助金融保險業者快速打造端對端的遠距投保、遠端開戶等解決方案。

壽險業遠距投保上路，但市面上欠缺可整合視訊會議及eKYC的解決方案，業者大多得透過整合多套不同服務，例如採用第三方的視訊會議服務、並由其他設備協助錄影，且保險簽單需事先提供予客戶列印、簽名等，導致使用者體驗不佳。此外，保險業務員尚需以肉眼比對投保人及身分證，仍有冒用風險等。對於未來大幅度開放遠距投保，勢必需要更成熟、高度整合的解決方案。

因此，訊連表示，內部整合人臉辨識及視訊會議技術，針對遠距投保需求，FaceMe Fintech提供視訊會議SDK，可協助金融保險業者，透過私有雲或Google Cloud Platform公有雲，建置遠距服務視訊會議，除提供iOS及Android之SDK可快速整合至業者行動服務App外，更可將投保過程進行錄影，以供後續查核作業用，符合金管會規範。

此外，FaceMe Fintech亦提供身分證真偽查驗功能，可透過AI辨識身分證件真偽，避免使用假造身分證冒用身分。訊連整合eKYC功能，提供一站式的技術，協助金融保險業者及服務開發商，快速打造行動投保、App、行動網銀等各式金融科技應用。

(時報資訊)

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