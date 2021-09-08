【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周二歐洲股市收低，歐洲央行在本周晚些時候召開會議之前，市場轉趨觀望，以及關注焦點轉向一連串以德國電信（Deutsche Telekom）為首的電信業交易。

　周二泛歐STOXX 600指數收跌0.5%，公用事業、醫療保健和化工股表現最疲弱。該藍籌股指數周一曾升至近歷史高點。

　德國電訊與軟銀達成換股協議，將加碼對美國T-Mobile的持股。德國電訊微升0.06%。

　此外，德國電信和瑞典同業Tele2同意將其荷蘭事業以企業價值51億歐元（60.5億美元）賣給數個私募股權投資集團。

　荷蘭皇家電信（KPN）上漲4.1%，領漲STOXX 600指數。

　英國BT跌0.1%，因消息指出德國電信正在考慮如何處理其在BT的12%持股。

歐洲電信股指數上漲0.1%。

　歐洲央行在周四召開貨幣政策會議之前，市場趨於謹慎。近來歐元區通膨急升以及經濟數據改善，帶動了對央行收緊貨幣政策的押注。

　歐元區第二季國內生產毛額（GDP）季增率從2.0%上修為2.2%，優於市場預期的季增2%。歐元區第二季就業人口季增0.7%、年增1.8%。

　TS Lombard策略部主管Andrea Cicione表示，據悉歐洲央行正在討論縮減其「疫情緊急購債計畫」（PEPP）。如果真是這樣，投資人將尋找央行會透過其他購買資產機制作為彌補的線索。

　因相對較高的疫苗接種率有利於復甦前景，在經歷了去年的大規模防疫限制後，許多人已重返辦公室，泛歐STOXX 600指數今年以來已上漲近19%，略遜於標普500指數的表現。

　對中國和日本將推出更多經濟激勵措施的憧憬，以及美國聯準會可能推遲縮表計畫的預期升高，帶動全球股市在周二稍早再度創下歷史新高。

　在主要市場方面，周二英國富時100指數收跌0.53%，德國DAX指數跌0.56%，法國CAC 40指數跌0.26%。

(時報資訊)

#歐洲股市 #電信業 #德國

主要市場指數

紐約道瓊
35100.00 -269.09(0.76%)
05:06
S&P500
4520.03 -15.40(0.34%)
05:06
Nasdaq
15374.33 +10.81(0.07%)
05:16
費半指數
3419.73 -11.16(0.33%)
05:15
日經225
30017.39 +101.25(0.34%)
12:56
南韓KOSPI
3162.52 -24.90(0.78%)
12:56
香港恆生
26244.88 -108.75(0.41%)
13:01
上證指數
3678.88 +2.29(0.06%)
13:01
深圳成指
14688.49 -14.41(0.10%)
13:01
英國FTSE
7149.37 -37.81(0.53%)
09/07
法國CAC
6726.07 -17.43(0.26%)
00:05
德國DAX
15843.09 -89.03(0.56%)
09/07

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