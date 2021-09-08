【時報記者任珮云台北報導】國內外法人及紡織業者，陸續對美國明年的消費動能感到憂心。大姆哥投顧分析，美國財政刺激將從2021年第2季的峰值，開始急劇消退至2022年底。財政刺激與補貼使美國人民在2021上半年的可支配收入比疫情爆發前高出9%，但到7月時已經大幅下降至3%，且估計年底前將持續下探，未來恐為消費者支出帶來一定壓力。

而國內大型紡織成衣業者也表示，美國品牌客戶的訂單，目前較少創新款式，傳統型的舊款式較多，也意味著品牌業者對於消費者的消費力持較保守的態度。

而根據國際投行Goldman Sachs編纂的消費者支出追蹤指數，雖然指數上半年有短暫復甦至100之上，但7月起數值又開始緩慢回落（7月份為99、8月份為98）。比較美國經濟諮商會消費者信心指數、密西根大學消費者信心指數，可以發現這兩種指數的回落更為急遽，因此提醒投資人未來的實際消費者支出數值恐更為惡化。

此外，Goldman Sachs也指出，由於當前全球製造業庫存普遍僅處於平均水準，因此預期接下來將有補庫存行情，加上服務業應隨疫苗接種率提升而緩步成長，故預測美國GDP年成長率有望穩步上升至2022年年中。惟上述因素消退後，經濟增速或出現大幅放緩，提醒投資人留意風險控管。

(時報資訊)