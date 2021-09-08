【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4674元，較前一交易貶值1.41分。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年9月8日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4674元，1歐元對人民幣7.6595元，100日元對人民幣5.8634元，1港元對人民幣0.83191元，1英鎊對人民幣8.9120元，1澳大利亞元對人民幣4.7777元，1新西蘭元對人民幣4.5913元，1新加坡元對人民幣4.8047元，1瑞士法郎對人民幣7.0336元，1加拿大元對人民幣5.1133元，人民幣1元對0.64254馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.3403俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2103南非蘭特，人民幣1元對179.70韓元，人民幣1元對0.56790阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.57991沙特里亞爾，人民幣1元對45.5054匈牙利福林，人民幣1元對0.58893波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9708丹麥克朗，人民幣1元對1.3283瑞典克朗，人民幣1元對1.3425挪威克朗，人民幣1元對1.29083土耳其里拉，人民幣1元對3.0823墨西哥比索，人民幣1元對5.0498泰銖。(整理編輯：廖小蕎)
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