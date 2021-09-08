貨櫃三雄長榮、陽明及萬海昨（7日）股價收紅，萬海強攻漲停，陽明與長榮也分別出現6.64%與8.47%的漲幅，盤後有網友找出券商買賣超數據，驚見隔日沖大戶凱基台北據點買超三雄，因此擔心今（8日）股價會受到影響，不過有內行網友點出，名單上的康和證券才是大魔王，玩隔日沖的狠勁比凱基哥還要可怕。

台股昨開高走低，終場下跌66.43點，收在17428.87點，航運跌深反彈，萬海攻上漲停價209.5元，長榮上漲10元（或8.47%）收在128元，陽明漲7.5元（或6.64%）收在120.5元。

有網友在PTT論壇上表示，根據證交所數據，以隔日沖手法聞名的「凱基哥」凱基台北據點昨買超貨櫃三雄，大買長榮12542張、萬海5940張位居券商買超排行首位，交易比重分別是4.13%與7.83%，此外，凱基哥也買超陽明5681張，僅次於康和的7216張，排名第二。

在凱基哥搶進航運三雄的狀況下，原Po擔心，三雄今（8日）可能再遭隔日沖大戶的毒手，文章一出引起網友們熱烈討論，但有內行人點出，康和才是真正的大魔王，隔日沖的倒貨速度比凱基哥還要凶狠。

網友紛紛留言表示，「康和比凱基台北可怕」、「康和才可怕+1，它倒垃圾更狠」、「康和更可怕！凱基台北還不定一次倒光咧」、「康和一定倒光，凱基還不一定」、「康和才毒吧」、「康和上禮拜隔日沖超兇，一堆不同產業標的一起殺」、「康和很有紀律，一定倒」、「凱基台北倒還好，比較不會破壞價格，其他隔日沖就不太講武德，一倒就讓你死。」

康和昨買超長榮6108張、陽明5681張及萬海的880張，交易比重分別為2.01%、3.38%及1.16%。

此外，有網友認為，無論是凱基哥還是康和買，都會對航運股價造成影響，「隔日沖明星隊集結，大家都來啦」、「看到這名單，知道該怎麼做了吧？」、「準備倒貨啦，抓穩了」、「先跑先贏，開盤直接殺，隔日沖沒在怕的」、「不會有散戶還傻傻要進場吧，航運直接被隔日沖玩壞」、「抓跑最後一個的！你各位注意。」

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意