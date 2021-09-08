【時報-台北電】美股周一因勞動節休市，周二輔開市即遭Delta變種病毒震撼教育洗禮，四大指數僅那指倚靠蘋果創高獨紅，台股ADR也僅台積電ADR收高；今早美股期指持續偏空，日韓股市仍各走各路，日股漲、韓股跌。台股昨開高收低且量縮，電子、傳產攻守易位，買盤由電子股轉進航運、塑化、防疫等三大族群，終場下跌66點，今日雖有8月進出口飆高、製造業獲利衝12年新高、台灣50大企業EBITDA利潤率寫新頁等利多，但仍難檔空軍氣焰，三大期指除金融期開平外、其餘皆開低，隨後大盤開低17.34點、為17411.53點。在電子續跌、航運轉弱之下，大盤跌點快速擴大，季線、17400關相繼失守。

主要權值股表現上，蘋果2021年秋季發表會邀請函已正式寄出，訂於美國時間9月14日上午10時(台灣時間15日凌晨1時)舉行，蘋概三雄台積電(2330)開低在622元、鴻海(2317)開平為108.5元、大立光(3008)開高在2,680元；國巨(2327)8月營收衝近三年高點，股價開高為480.5元；玉晶光(3406)8月營收受蘋果拉貨帶動創高，股價開平在523元後翻黑；矽力-KY(6415)開高為4,185元、聯發科(2454)開低在899元、聯電(2303)開低為67.3元。

美股周一因勞動節休市，周二輔開市即接受Delta變種病毒震撼教育洗禮，四大指數僅那指倚靠蘋果創高收紅、其餘皆墨。Delta變種病毒肆虐威脅經濟復甦，高盛等多家金融機構相繼調降美GDP估值，引爆恐慌指數VIX飆升逾10%，四大指數有三收黑，終場道指跌269.09點，或0.76%，收35,100點；那指漲10.81點，或0.07%，收15,374.33點；標普500指數跌15.4點，或0.34%，收4,520.03點；費半指數跌11.16點，或0.33%，收3,419.73點。個股方面，Coinbase跌4.18%、Match集團漲7.54%、蘋果漲1.55%、臉書漲1.57%、3M跌4.58%、安進跌2.22%、迪士尼漲1.85%、英特爾漲0.26%、美光跌0.23%；台積電ADR漲0.59%、日月光ADR跌2.86%、聯電ADR跌2.00%、中華電信ADR跌0.25%。

台股周二在晶圓雙雄開高收低，股王股后、鴻海皆墨之下，電子軍團多數走弱，大盤指數一度跌落季線、下挫百餘點，所幸航運族群連續潛水兩日後，終於再度揚帆疾駛，加上面板雙虎甩開跌價利空強彈，終場大盤跌點縮減至66.43點、收17428.87點，總成交值同步縮減至3343.88億元。籌碼面，三大法人合計買超30.44億元，其中，外資連4日買超、再加碼66.908億元，投信續賣超14.8839億元，自營商續賣超21.5768億元。

分析師指出，目前8月營收密集公布，法說會也接續召開，另外，今年第3季的財報9月底之後，也將邁入結算高峰，上述變數均將受關注。盤勢上，現階段季線會漸漸下彎、但並不會急壓，指數難脫橫向整理格局，而未來觀察重點在於國際股市表現、各公司營收數字、原物料行情走勢等。

分析師指出，在已公布8月營收的個股中，無論是營收月增或年增，還是今年前八月營收年增，均以雙位數的成長率齊步向上攀升，主要分布在半導體、光電、網通、電子通路、電腦周邊等電子股，傳產則有航運、高爾夫球等，可多加留意。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意