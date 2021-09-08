美股道瓊周二跌近270點，那斯達克指數再創新高，台股今(8日)開盤震盪。(示意圖/達志影像) 美股道瓊周二(7日)下跌近270點，那斯達克指數再創新高，台股今(8日)開盤下跌17.34點，以17411.53點開出，台積電開盤小跌1元，聯電跌逾1%，指數開低走低，跌破17400點，來到17343點，跌逾80點，受疫情延燒影響，防疫概念股毛寶漲停，疫苗股高端早盤重返300元，來到304元，漲逾3%。

美國累計新冠確診病例突破4000萬，華爾街擔憂影響經濟復甦腳步，高盛等投資銀行下調美國GDP經濟成長預期，恐慌指數VIX大漲逾10%，道瓊指數下跌269.09點，跌幅0.76%，收35100點；標普500指數下跌15.4點，跌幅0.34%，收在4520.03點；費城半導體指數下跌11.16點，跌幅0.33%，以3419.73點作收；僅那斯達克指數上漲10.81點，漲幅0.07%，收在15374.33點。台股ADR部分，台積電ADR上漲0.59%，聯電ADR下跌2%。

台股7日開高走低，台積電、聯電等電子權值股漲多回檔，靠跌深的航運股撐盤，指數收在17428.87點，下跌66.43點，成交值3343億元，三大法人合計買超24.34億元，其中，自營商賣超21.57億元，投信賣超15.59億元，僅外資及陸資買超61.50億元，且已是連續3個交易日買超台股。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，本土疫情再起，投信從作帳轉為結帳，台股技術面站上季線，將面臨8月起跌套牢壓力區，震盪難免，疫情最終會和行情脫勾，權值撐盤穩指數，後續觀察資金輪動，留意有產能、訂單能見度高的個股，以及蘋果供應鏈選股方向，看好車用、半導體、伺服器，以及受惠晶圓代工成長的產業，防疫族群留意短線題材面消退後終將回歸基本面。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意