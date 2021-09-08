鑑於日本等國確診數激增，歐盟可能考慮將這幾國從「安全旅遊目的地」名單中除名，這代表來自這些國家的旅客或從這些國家歸國的人，恐將面對更緊縮的防疫措施，例如接受COVID-19篩檢和隔離。 歐盟外交官周二表示，歐盟衛生委員會提議，將日本、阿爾巴尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、汶萊、塞爾維亞等6國，從「安全旅遊目的地」名單剔除。該委員會也建議將烏拉圭除名。

牛津大學非營利研究計畫Our World in Data數據顯示，這6國的平均單日確診數激增，6月底每百萬40人，截至9月6日當周升至每百萬逾100人。

(時報資訊)