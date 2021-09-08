鑑於日本等國確診數激增，歐盟可能考慮將這幾國從「安全旅遊目的地」名單中除名，這代表來自這些國家的旅客或從這些國家歸國的人，恐將面對更緊縮的防疫措施，例如接受COVID-19篩檢和隔離。 歐盟外交官周二表示，歐盟衛生委員會提議，將日本、阿爾巴尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、汶萊、塞爾維亞等6國，從「安全旅遊目的地」名單剔除。該委員會也建議將烏拉圭除名。

牛津大學非營利研究計畫Our World in Data數據顯示，這6國的平均單日確診數激增，6月底每百萬40人，截至9月6日當周升至每百萬逾100人。

(時報資訊)

#歐盟 #日本 #安全旅遊

主要市場指數

紐約道瓊
35100.00 -269.09(0.76%)
05:06
S&P500
4520.03 -15.40(0.34%)
05:06
Nasdaq
15374.33 +10.81(0.07%)
05:16
費半指數
3419.73 -11.16(0.33%)
05:15
日經225
30017.39 +101.25(0.34%)
12:56
南韓KOSPI
3162.52 -24.90(0.78%)
12:56
香港恆生
26244.88 -108.75(0.41%)
13:01
上證指數
3678.88 +2.29(0.06%)
13:01
深圳成指
14688.49 -14.41(0.10%)
13:01
英國FTSE
7149.37 -37.81(0.53%)
09/07
法國CAC
6726.07 -17.43(0.26%)
00:05
德國DAX
15843.09 -89.03(0.56%)
09/07

延伸閱讀