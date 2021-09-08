鑑於日本等國確診數激增，歐盟可能考慮將這幾國從「安全旅遊目的地」名單中除名，這代表來自這些國家的旅客或從這些國家歸國的人，恐將面對更緊縮的防疫措施，例如接受COVID-19篩檢和隔離。 歐盟外交官周二表示，歐盟衛生委員會提議，將日本、阿爾巴尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、汶萊、塞爾維亞等6國，從「安全旅遊目的地」名單剔除。該委員會也建議將烏拉圭除名。
牛津大學非營利研究計畫Our World in Data數據顯示，這6國的平均單日確診數激增，6月底每百萬40人，截至9月6日當周升至每百萬逾100人。
(時報資訊)
35100.00
-269.09(0.76%)
05:06
4520.03
-15.40(0.34%)
05:06
15374.33
+10.81(0.07%)
05:16
3419.73
-11.16(0.33%)
05:15
30017.39
+101.25(0.34%)
12:56
3162.52
-24.90(0.78%)
12:56
26244.88
-108.75(0.41%)
13:01
3678.88
+2.29(0.06%)
13:01
14688.49
-14.41(0.10%)
13:01
7149.37
-37.81(0.53%)
09/07
6726.07
-17.43(0.26%)
00:05
15843.09
-89.03(0.56%)
09/07