【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數212.93點，漲0.01點；總計237家漲、200家跌、76家持平；委買983008張、委賣266225張；總成交值2.78億元。

(時報資訊)

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