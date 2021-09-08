【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17411.53點，跌17.34點；總計272家漲、314家跌、174家持平；委買3982938張、委賣1708453張；總成交值46.95億元。

(時報資訊)

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