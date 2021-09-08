時報-商情早報

1.美元走強，周二紐約期金失守1800美元。

2.LME：09/07期銅收9350.50美元/公噸，跌100.00美元。

3.09/07BDI運費指數為3707.00。

4.09/07SICOM天然橡膠10月期貨RSS3下跌1.80美分。

5.西德州原油上漲68.49美元，每桶為68.49美元。

6.NYMEX：10月輕質原油跌0.94美元，每桶為68.35美元。

7.NYCE：10月棉花跌0.21美分，每磅為95.41美分。

8.CBOT：9月黃豆粉跌3.60美元，每公噸為337.30美元。

9.09/07TRJ-CRB下跌2.20，為217.91。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)07日收盤均價2.73美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元走強，周二紐約期金失守1800美元；因美元自1個月低點反彈，加上美國公債殖利率上升，削弱黃金吸引力，進而拖累期金價格重挫近2%，失守1800美元，而白銀跌逾1%，白金和鈀金則跌逾2%；周二(9/7)收盤報價，12月黃金跌35.2美元，報每盎司1798.5美元，12月白銀跌0.43美元，10月白金跌25.7美元，12月鈀金跌62.8美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-美元走強，期鋁下跌；因美元走強，致倫敦(LME)周二鋁價下跌，在全球鋁常使用於汽車及飲料罐廣泛使用，但由於幾內亞政變引發供應上的擔憂疑慮，限制其跌幅，鋁價仍保持近10年高點。終場周二(9/7)期鋁下跌16美元；期錫下跌797美元；期鎳下跌148美元；期鋅上漲36.5美元；期銅下跌100美元；期鉛下跌1美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-需求疑慮，周二美國原油期貨下跌1.4%；隨著沙烏地阿拉伯，10月將調降銷至亞洲市場所有等級的原油售價，加上美元走勢強勁提高投資人持有成本，終場引發賣壓出籠；然而中國貿易數據回溫，加上先前颶風艾達所造成的供應中斷，令國際油價跌幅受限；美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.94美元，跌幅1.4%，報68.35美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.53美元，跌幅0.7%，報71.69美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價續弱，周二BDI指數連6挫；受到海岬型船運價大減超過2200美元的影響，令該BCI指數跌至三周以來新低，加劇巴拿馬型船運價同步減少所帶來的損失，拖累波羅的海乾散貨BDI指數，連續6個交易日下跌；其中最新報價BDI指數下跌115點，收3707點，跌幅3%；BCI指數下跌271點，收5091點，跌幅5.1%；BPI指數下跌48點，收作3496點，跌幅1.4%；BSI指數下跌37點，收作3256點，跌幅1.1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-下游需求不振，周二亞洲天然橡膠期貨全面收低；其中大阪橡膠連續第二天下跌，受累全球芯片缺貨，導致汽車生產停擺，加重投資人對全球需求疲軟的擔憂，引發賣壓出籠，令膠價進一步承壓下跌；大阪OSE交易所指標2期貨跌1.7%，報每公斤207.5日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌0.8%，報每公斤183.6美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌0.12%，收於每噸12920元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨多收黑，其中玉米、大豆和小麥期貨下滑，因美元走強、出口擔憂和美國農業部將於年底公佈的月度供需報告之前打壓，整體市場，分析師預計，美國農業部 9 月 10 日的展望將隨著中西部收穫期的開始，而增加對美國玉米和大豆產量的估計，終場9月大豆跌14.25美分，報1268.75美分， 9月玉米跌12.25美分，報495.75美分，9月小麥跌5.75美分，報708.75美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-周二紐約棉花期貨微幅回跌，市場密切關注收穫季節的天氣動態，目前美國德州南部的收成進展順利，而除非出現重大天氣變化，以及需求大幅增加，推估近日棉價呈區間盤整，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨跌0.2%，報每磅95.41美分，12月棉花期貨漲0.03%，收盤每磅94.05美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周二記憶體現貨市場報價持續走弱，整體需求稍顯停滯，僅在部份指定顆粒有零星詢單動作，市場觀望態度較顯濃厚，購買力道不足，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.22%，報4.089美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.91%，報2.736美元；快閃記憶體部份，買家問價動作不多，整體成交量受限，整體市場報價部份下跌，最新報價64Gb MLC下跌0.04%，報價為2.463美元；32Gb MLC持平，報價為2.057美元。(呂方維整理)

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