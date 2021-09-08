【時報記者沈培華台北報導】中鋼集團中鴻(2014)8月外銷價格續漲且出貨穩定，8月營收為53.42億元，創合併營收以來新高，月增約2.7%，年增約66%，1~8月營收347.71億元，年增46.24%，亦為歷史同期新高。

中鴻第三季以來營收持續向上，7月營收達52.02億元，8月營收再攀高至53.42億元；且隨著中鋼9月內銷盤價重啟漲勢，中鴻跟進9月盤價開高，內銷熱軋、冷軋以及鍍鋅鋼品每噸均漲500元，有利9月營收持續攀高。且中鴻第三季鋼價持續小幅調漲，亦有利本季獲利持續穩健。

中鴻上半年受惠鋼品價量齊揚，上半年稅後淨利39.8億元，較去年同期虧損4.88億元，出現大幅由虧轉盈，EPS為2.77元，創歷史新高。

中鴻第二季營運創新高，營收133.97億元，稅後淨利22.8億元、季增約34%，單季EPS達1.59元；上半年營收242.27億元，年增34.97%；毛利率16.77%，年增15.72個百分點；營業利益約36億元，較去年同期虧損大幅好轉，上半年稅後淨利為39.8億元，創歷史同期新高，EPS達2.77元。

法人指出，中鴻下半年隨著鋼價穩健上揚，營運可望維持不錯的水準，全年業績將創下歷史新高。

(時報資訊)

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