【時報記者張漢綺台北報導】長短料問題持續干擾電子產業鏈，被動元件廠國巨(2327)及禾伸堂(3026)8月合併營收表現不同調，國巨8月合併營收98.05億元，為107年9月以來新高，禾伸堂8月合併營收14.42億元，月減3.65%。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，長短料問題干擾電子產業鏈，讓電子產業傳統旺季蒙上陰影，不過國巨營收維持成長態勢，8月合併營收為98.05 億元，上增0.4%，年增34.4%，累計前8月合併營收為710.44億元，較去年同期增加88%。

國巨表示，雖然因台幣匯差及供應鏈受IC零組件缺貨影響，公司8月營收仍維持正向動能，整體需求穩健；由於全球疫情延燒未止且不確定性高，IC零組件短缺難免造成如車用客戶端出貨遞延，目前整體訂單動能持續正向，公司亦盡力保持供貨穩定，以因應終端市場及客戶所需，審慎樂觀應對業績及營運展望。

禾伸堂8月合併營收約14.42億元，月減3.65%，年增8.67%，累計1到8月合併營收約117.49億元，較去年同期增加25.08%。

展望第3季，禾伸堂表示，半導體供應仍不穩定，公司將持續關注市場狀況，並且快速彈性的調整，全力支援客戶需求。

(時報資訊)

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