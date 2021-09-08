【時報-記者鄧凱綺台北報導】美國紐約棉花交易所(NYCE) 10月棉花期貨09/07收盤每磅95.41美分，下跌0.21美分。(商品行情網)

(時報資訊)

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重要商品行情

（更新：2021/09/08）
紐約近月RBOB汽油
2.1300 -0.02
紐約近月天然氣
4.568 -0.14
紐約近月黃金
1798.5 -35.20
日本近月RSS3橡膠
193.50 -1.50
倫敦近月布蘭特
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芝加哥近月黃豆
1268.75 -14.25
芝加哥近月玉米
495.75 -12.25
紐約近月棉花
95.41 -0.21
倫敦三個月期鎳
19506.00 -148.00
倫敦三個月期銅
9350.50 -100.00
紐約近月輕質原油
68.35 -0.94
BDI綜合指數
3707 -115.00

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