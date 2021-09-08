【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因市場擔憂Delta新變種病毒株擴散快速，恐將侵蝕美國景氣復甦。加上高盛證券與摩根士丹利等券商，相繼下修美國經濟成長預估值。8日隔夜美股收盤表現不一，道瓊跌269.09點或0.76%，收35100點。那斯達克漲10.81點或0.07%，收15374.33點。標普500跌15.4點或0.34%，收4520.03點。

日前，高盛下修美國經濟前景預測，理由是Delta新變種病毒株擴散快速，以及疫情刺激規模將逐步減小。高盛現在預計美國2021年GDP（經濟成長）為5.7%，較之前預估值6.2%減少。同時，高盛也將美國第4季GDP預估從6.5%下修至5.5%。

高盛指出，未來消費繼續成長的壓力似乎愈來愈大，Delta變種病毒已對第3季經濟成長造成阻礙，財政刺激措施又將逐步縮小，以及服務業復甦變慢，都是影響經濟成長不利因素。

這是高盛在不到3個月時間內，第3次下修美國GDP預估值，似乎顯示美國景氣前景堪慮。

除了高盛以外，多家金融機構與經濟學家，都不約而同地對美國未來經濟抱持悲觀態度。

以摩根士丹利來說，美東時間7日，同樣下修美國經濟成長預估，將美國第3季GDP預測值從6.5%大幅下修至2.9%。

摩根士丹利認為，美國8月非農就業數據實在太糟糕，新增職務僅23.5萬個，並創2021年迄今最差表現，遠遠低於市場預測的72萬。同時，也沒有達到美國總統拜登之前宣稱，每月可新增60萬個新工作目標。

摩根士丹利補充，美國景氣漲幅在2021下半年明顯趨緩，主要由於成長動力熄火。因為，美國政府的財政刺激已經起不了什麼作用，同時，供應鏈失調也對拖累經濟成長。

至於牛津經濟研究所，也將美國第3季GDP成長預估從6.5%，大幅下修至2.7%。多數經濟學家認為，美國如果無法有效抑制疫情擴散，美國經濟將面臨巨大威脅。根據統計，美國8月的新冠疫歿者達2.68萬人，是7月的3倍。

從歷史角度來看，9月美股表現應是最不怎麼樣的1個月份。據調研單位CFRA數據，美股在9月份平均會跌0.6%，期間不到1半交易時間可能收漲。

美東時間7日沒有經濟數據要公佈。但9日初次請領就業補助，以及10日的生產者物價指數(PPI)將是市場關心的另項重要指標。

7日美股收盤時，計畫美東時間14日下午推出新iPhone的蘋果，已連續第3個交易日創歷史新高。蘋果計劃於14日推出新iPhone等系列產品。蘋果收漲1.6%至156.69 美元，3日收154.3美元與2日收153.65美元都雙雙創新高。蘋果2021年迄今已漲18.1%，同時，道瓊則漲14.7%。分析師預估，若蘋果股價突破下一個關卡157.29美元時，這將有史以來，蘋果市值首次超過2.6兆美元。

除蘋果外，道瓊另一檔成分股波音收跌1.8%，因波音787夢想客機交貨時間，可能會進一步延宕。

生意族群走弱，日前摩根士丹利曾下修嬌生、默克與安進的投資評等。

汽車類股大多都是下跌的，因多家車廠6日都在德國慕尼黑車展上表示，全球晶片短缺，將繼續帶給汽車業生產壓力。

收漲4.73%的莫德納表示，新冠疫苗加強劑可能會被延後批准。

歐洲廉價航空業者瑞安宣佈，因雙方對價格看法分歧，因此與美國波音購買737 MAX的談判已破裂。之前，瑞安航空原訂將以330億美元，購買最多250架波音737 MAX。

約會交友平台Match Group將納入標普500指數，並於美東時間20日盤前生效。

新加坡SEA旗下的電商Shopee(蝦皮)正準備在歐洲波蘭推出，並成為進軍歐洲的第一站，目前也正在準備相關工作事宜。

日本時間7日，豐田汽車表示，預計到2030年將再投資逾135億美元，開發電池供應鏈相關產品與系統，並計劃2030年開始量產固態電池目標沒變。

日本本田汽車指出，可望與美國通用汽車策略聯盟，並將在美國推出電動車。目前，本田在美販售電動車中，超過半數以上的零組件都是跟通用相同的。

美國Nvidia收購英國晶片商ARM一事受阻，因可能違反公平競爭原則，故歐盟反對。

摩根士丹利重申特斯拉優於大盤表現，目標價先訂在900美元。2030年時，更有機會上看至1272美元。

日本軟銀與德國電信達成戰略共識並執行換股協議，進一步擴大歐洲與美國市場覆蓋率。

日本當地媒體報導，美國電商龍頭亞馬遜正與日本三菱集團等日企合作，建設最多450個光伏發電站，以滿足未來業務之需。

(時報資訊)