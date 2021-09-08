【時報記者任珮云台北報導】圓展(3669)宣布加入Google Cloud優勢合作夥伴計畫（Google Partner Advantage program）。迄今為止，圓展教育科技產品包含實物（投）攝影機、遠距教學攝影機以及加值軟體，能夠完美整合Google Classroom及Google Meet，為遠距及混合式教學帶來全新體驗。

透過AVerTouch軟體，圓展實物攝影機可串流拍攝畫面，並連接Google Meet進行線上課程，還能錄影並上傳到學校的Google Classroom，讓缺席或課後複習的學生，擁有更便利的學習機制。

圓展遠距教學攝影機能搭配Google Meet使用，讓老師輕鬆地開啟遠距教學課程。此外，便捷的影音錄製功能也讓老師將課程檔案上傳到Google Drive和Google Classroom，方便學生課後複習，讓學習不再侷限於教室。

圓展美國子公司資深行銷副總James Salter表示，「圓展實物攝影機及遠距教學攝影機的設計，專注於讓使用者能夠在Google生態系統中輕鬆工作。成為Google Cloud優勢合作夥伴計畫的一員，不僅讓圓展在產品研發上持續創新，也會和Google的標準一致，為使用者提供更可靠的智慧未來教室解決方案。」

(時報資訊)

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