時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.8月進出口飆高。(工商時報)
2.台灣製造業獲利，衝12年新高。(工商時報)
3.台灣50大企業，EBITDA利潤率寫新頁。(工商時報)
4.商研院：7月服務業景氣已近蕭條。(工商時報)
5.蘋果拉貨，玉晶光8月營收新高。(工商時報)
6.新北疫情擴大，陳時中：考慮警戒升級。(中國時報)
7.陸IC設計龍頭砍單，撼動台廠。(經濟日報)
8.上市櫃海外收益，十年最猛。(經濟日報)
9.網通廠訂單能見度到2022年上半，缺料從年初迄今未變。(電子時報)
10.手機CIS不旺封測稼動率卡關，明年再傳中廠縮手。(電子時報)
大陸頭條：
1.央行：貨幣政策仍然處於常態化區間。(證券時報網)
2.8月中國進出口增速超預期，民企占比進一步提高。(證券時報網)
3.3000億支小再貸款年內發放，央行回應近期市場關切。(第一財經)
4.房地產貸款增速創8年新低，理財存量整改完成近七成。(上海證券報)
5.上海二手房8月成交資料出爐，量價齊跌、成交同比降四成。(上海證券報)
6.機構預測8月CPI同比上漲1%左右。(經濟參考報)
國際頭條：
1.美國、日本、韓國準備就朝鮮問題舉行會議。﹙路透社﹚
2.在朝鮮談判陷入僵局之際，中國外長王毅下周將訪問韓國。﹙路透社﹚
3.中國新冠疫苗接種77.6%人口，已實現五條技術路線臨床試驗全覆蓋。﹙路透社﹚
4.中國8月出口超預期加速增長，儘管出現疫情相關干擾。(華爾街日報)
5.塔利班宣布新的阿富汗政府。(華爾街日報)
6.中國產業規劃升級，引發美國擔憂。(華爾街日報)
(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)